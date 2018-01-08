Левон Чугасзян: «В Академии наук Армении действуют клановые местнические интересы»

«Для членства в НАН РА, особенно для пополнения рядов отделения общественных наук, действуют клановые и местнические интересы, интриги, результатом становится то, что членами академии могут стать пронырливые люди, которые совершенно никому не известны, и им нечего сказать в мировом аспекте», – отметил в беседе с Aravot.am заведующий кафедрой ЮНЕСКО истории и теории армянского искусства Ереванского государственного университета, профессор Левон Чугасзян, который недавно выступил с лекцией на французском языке об армяно-французских культурных связях в одном из дворцов XVIII века в Монпелье.

Согласно ему, этот путь ведет к международной дискредитации НАН РА. «Насколько я знаю, ни один из армянских членов этого отделения сегодня не является членом какой-либо международной академии. Еще несколько лет назад у нас в Армении имелись академики, которые были также членами международных академий, но они уже ушли из жизни, например, Грач Бартикян был членом Академии Афин, а Симон Кркашарян – членом Римской академии наук и искусств «Тиберина».

Безобразные выборы в Национальной академии наук РА происходят по той причине, что ставшим членами академии начинают оплачиваться.

Этот негативных характер выборов может исчезнуть тогда, когда за членство в академии перестанут платить, и тогда всякого рода люди перестанут рваться туда, если будут знать, что в этом, так сказать, нет денег. Например, академия Монпелье или имеющая 400-летнюю историю Миланская Амброзианская академия, членом которой я являюсь, не платит своим членам, и стать ее членом – дело чести, и туда избираются люди, имеющие серьезные научные заслуги», – добавил Левон Чугасзян.

Подробности читайте в печатной версии газеты «Аравот» от 9 января.

Фото – из страницы Левона Чугасзяна в Фейсбуке