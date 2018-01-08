С 1 апреля будет только запрещен ввоз и регистрация автомобилей с правосторонним управлением: Минтранс

На рассмотрение Правительства Республики Армения были представлены проработанные проекты решений «О временном запрете на ввоз транспортных средств с правосторонним управлением», «О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Армения за № 955- Ն от 28 июня 2007 года» и «О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Армения за № 1251-Ն от 9 сентября 2010 года».

Принимая во внимание право владельцев уже ввезенных в Республику Армения праворульных автомобилей распоряжаться своей собственностью, нынешние владельцы, согласно проекту решения, могут свободно эксплуатировать, регистрировать и ставить на учет свои автомобили.

А с 1 апреля 2018 года в Армении будет запрещен импорт и регистрация транспортных средств с правосторонним управлением.

Отметим, что предложения представителей инициативы «Правый руль» были обсуждены еще 28 декабря 2017 года на заседании межведомственной комиссии. Пересмотренные варианты проекта были представлены заинтересованным ведомствам.

Пресс-служба Министерства транспорта, коммуникаций и информационных технологий Республики Армения