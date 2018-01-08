Возможно, в Баку глава российского Генштаба встретится с главкомом сил НАТО: СМИ

Радио Азатутюн. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов и главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти возможно встретятся в январе в Баку. Об этом сообщает издание BuzzFeed со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников. Это будет первая встреча такого уровня после аннексии Крыма Россией.

Представитель НАТО отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию. Официальных комментариев с российской стороны пока не было.

В январе и феврале запланированы и другие встречи между представителями российской и американской стороны, утверждает BuzzFeed . Так, по информации издания, помощник президента России Владислав Сурков встретится со спецпредставителя США по Украине Куртом Волкером, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе. Кроме того, возможна встреча представителя Госдепартамента Тома Шеннона и замглавы МИД России Сергея Рябкова, на которой будут обсуждаться проблемы в российско-американских отношениях.

Возобновление контактов России и НАТО по военной линии произошло в марте 2017 года. Тогда Герасимов провел телефонный разговор с начальником военного комитета НАТО Петром Павелом. Позднее, 7 сентября, состоялась их встреча. Местом встречи был выбран Баку.

После аннексии Крыма к России военные контакты России и НАТО по военной линии были заморожены. Бывшийглавнокомандующий сил НАТО в ЕвропеФилип Бридлав сказал изданию, что раньше ему было запрещено общаться с российскими высокопоставленными военными, поэтому «сейчас доверие и взаимопонимание находится на нулевом уровне».

В марте 2017 года глава российского Генштаба Валерий Герасимов провел первый за три года телефонный разговор с начальником военного комитета НАТО Петром Павелом. В сентябре в Баку состоялась их встреча.

В начале декабря министры иностранных дел НАТО согласились с тем, что в настоящее время «нет нормализации» связей с Россией. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что нормальные отношения с Россией не могут быть установлены до тех пор, пока Москва не прекратит поддержку сепаратистов на Украине и не вернет Крым.

На снимке — генерал Герасимов в Баку (Фото — Радио Азатутюн)