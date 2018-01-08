Турция разместит электронные системы на границе с Арменией

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу рассказал о строительстве стены на границе с Ираном, а также о мерах, направленные на повышение безопасности на границе с Арменией и Грузией.

Согласно информационному сайту «Borsagundem», по словам Сойлу, построена почти половина 144-километровой стены на турецко-иранской границе. Министр отметил, что указанная стена призвана предотвращать незаконное пересечение границы и проникновение в их страну террористов.

Коснувшись мероприятий, направленных на повышение безопасности на армяно-турецкой и грузино-турецкой границе, он сообщил, что Турция намерена разместить там электронные системы: «Думаю, в течение 1-2 месяцев мы предпримем подобные меры в Ардагане. На данный момент мы разместим там только новые электронные системы».

Напомним, что ранее Турция экспериментально установила камеры наблюдения на участке армяно-турецкой границы в провинции Карс.

Источник — Ermenihaber.am