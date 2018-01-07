Twitter отказался забанить Трампа

Компания Twitter заявила, что аккаунты, принадлежащие мировым лидерам в ее социальной сети, имеют особый статус. Это – реакция на требования тех, кто призывал «Твиттер» забанить президента США Дональда Трампа.

В заявлении компании, опубликованном в корпоративном блоге, в частности говорится: «Блокирование мировых лидеров или удаление их противоречивых твитов приведет к сокрытию важной информации». Ранее Twitter декларировала, что расценивает противоречивые твиты с точки зрения, в том числе, их новостной ценности и общественного значения.

Дебаты о твитах Дональда Трампа, который пользуется личным аккаунтом @realDonaldTrump, вспыхнули с новой силой после того, как он написал, что его «ядерная кнопка» намного больше, чем у северокорейского лидера Кими Чен Ына.

Критики Трампа утверждают, что присутствие Трампа в этой социальной сети угрожает миру и нарушает запрет на публикацию твитов с угрозами. В среду у штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско даже прошла небольшая акция протеста.