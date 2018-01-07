Макрон сказал Эрдогану: шансов на вступление Турции в ЕС сейчас нет

В данный момент нет шансов на достижение прогресса в процессе вступления Турции в Европейский союз.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает BBC News.

По словам Макрона, пора покончить с лицемерием и притворством, что есть какие-то перспективы продвижения переговоров о членстве Турции в ЕС.

«Что касается отношений с Европейским союзом, то очевидно, что последние события не позволяют достичь желаемого прогресса», — сказал он.

Переговоры о членстве Турции в ЕС были приостановлены на фоне репрессий Эрдогана после попытки переворота.

В то же время президент Франции также заявил, что важно поддерживать тесные отношения с Анкарой, и, возможно, пришло время изучить вариант, не соответствующий полному членству в ЕС, — партнерства, которое закрепит турецкий народ в Европе.

Эрдоган же в свою очередь заявил, что Турция уже устала ждать прогресса в процессе вступления в ЕС и это ожидание не может продолжаться вечно.

Ранее турецкий президент заявил, что Турция «не нуждается в ЕС», на фоне разногласий между двумя сторонами и дипломатической напряженности между Анкарой и США.