Встреча Совбеза ООН по Ирану переросла в критику в адрес США

Заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения протестов в Иране превратилось в критику США и их призыва к проведению этой встречи, хотя ряд государств заявляют, что речь идет о внутренних делах Ирана.

Об этом сообщает Reuters.

Посол Франции в ООН Франсуа Делатре заявил, что протесты не угрожают международному миру и безопасности, что может быть неявной критикой Соединенных Штатов.

«Мы должны быть осторожными в отношении любых попыток эксплуатировать этот кризис для достижения личных целей, иначе будет диаметрально противоположный желаемому результат», — сказал посол.

Антиправительственные демонстрации в Иране вспыхнули неделю назад. Беспорядки распространились на более 80 городов и городков, и это привело к гибели 22 человек и более 1000 арестам.

Посол США в ООН Никки Хейли, заявила, что Вашингтон пристально следит за действиями властей Ирана, которые годами игнорируют права человека.

«Мы не будем молчать. И нечестные попытки называть протестующих марионетками иностранных режимов этого не изменят «, — сказала она.

Посол Ирана в ООН Голамали Хошру заявил, что у его правительства есть «четкие доказательства» о том, что недавние протесты в Иране «очень четко направлены из-за рубежа».

Хошру также отметил, что Соединенные Штаты злоупотребляли своими полномочиями постоянного члена Совета Безопасности, призывая к встрече для обсуждения протестов.

Посол России в ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты злоупотребляют платформой Совета Безопасности, и эта встреча была попыткой использовать нынешнюю иранскую ситуацию для подрыва иранского ядерного соглашения, которому противостоит администрация США.

Подробнее о протестах в Иране читайте в статье Конец «иранской революции»: как возникли и куда делись протесты в исламской республике.