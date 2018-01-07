Великобритания пока не рассматривает возможность безвиза с Украиной — посол

Великобритания не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в интервью «Новому Времени».

По ее словам, кроме всего прочего, этот вопрос затруднен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства — тот самый, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

«Мы теперь ждем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в противном случае либерализация гстановится угрозой уже Великобритании и безопасности ее граждан», — заявила Джудит Гоф.

Напомним, сразу же после первого покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве, который состоялся 1 июня, нардеп от Народного фронта и член коллегии МВД Антон Геращенко заявлял, что киллер, который напал на них, получил украинские документы в феврале 2016 года.

«Буквально в течение пяти дней он оформил себе и паспорт гражданина Украины и загранпаспорт, и справку об идентификационном коде», — утверждал Геращенко.

Сообщалось также, что сразу после покушения у киллера обнаружили украинский загранпаспорт.

Кроме того, 21 декабря посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью «Европейской правде» заявляла, что в ЕС внимательно следят за развитием ситуации с возможным существованием коррупционной схемы, которая позволяет гражданам третьих стран получить паспорт Украины (речь идет о деле Дины Пимаховои — замглавы Миграционной службы, которая рассказывала агенту НАБУ во время спецоперации о схеме оформления украинского паспорта путем подделки ДНК-экспертизы, которая должна подтвердить наличие близких родственников в Украине, — ред).

«Мы особенно внимательно следим за развитием этой ситуации. И если наши подозрения подтвердятся, это будет иметь очень важное значение с точки зрения безвизового режима», — предостерегла посол.