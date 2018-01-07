Порошенко: членство в ЕС и НАТО — перспектива не 2018 года, но это реалистично

Членство Украины в Европейском Союзе и вступление в НАТО остается стратегической целью Украины, но это перспектива не 2018 года.

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в колонке для специального выпуска изданий «Новое время» и «The Economist Мир», опубликованной в субботу.

«Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности «, — написал он.

Кроме того, как отметил Порошенко, Соглашение об ассоциации с ЕС является дорожной картой «дальнейших фундаментальных изменений, которые приблизят Украину к копенгагенским критериям членства в престижном союзе мира».

«Во время саммита Восточного партнерства я очертил контуры дальнейших промежуточных шагов. Это — ассоциация с Шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС и Единому цифровому рынку. Секторальная интеграция фактически превратит восточные границы страны на границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС «, — считает Порошенко.