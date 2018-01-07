Истребители НАТО в 2017 году сопроводили 130 российских самолетов над Балтикой

Дислоцированные в Литве и Эстонии истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования по сравнению с предыдущим годом в 2017 году сопровождали больше российских военных самолетов, летевших рядом с границами Балтийских стран, однако меньше, чем в 2015-м.

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на данные Минобороны Литвы.

В прошлом году натовские истребители сопроводили около 130 самолетов, летевших над Балтийским морем.

В позапрошлом году истребители взлетали около 110 раз, в 2015-м — около 160, а в 2014-м — около 140 раз.

Истребители разных стран НАТО дежурят по четыре месяца в миссии базируются на базах ВВС Литвы в Шяуляй и в Эстонии — в Эмари.

В пятницу под литовским Шяуляй приземлились четыре датских истребителя, которые будут выполнять миссию воздушной полиции НАТО в Балтийских странах.