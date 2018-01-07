Тиллерсон: в отношениях с РФ краеугольным камнем остается вопрос Украины

США в отношениях с Москвой дали четко понять, что если говорить об улучшении отношений, то краеугольным камнем остается вопрос Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CNN.

«У нас был тяжелый год с Россией. И я, и президент четко заявили: нашим государствам следует иметь более продуктивные отношения. Сегодня они напряжены по многим причинам, и я думаю, американский народ это понимает «, — отметил он.

Тиллерсон однако убежден, что Москва и Вашингтон смогут справиться с проблемами.

«Мы должны быть очень открытыми и откровенными друг с другом, и я думаю, что министр иностранных дел Лавров также пытается улучшить эти отношения, как и я. Это сложные вопросы и мы дали понять, что краеугольным камнем на самом деле является Украина», — отметил госсекретарь США.

Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время выступления в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене заявил, что американские санкции в отношении России будут оставаться в силе, пока Крым остается аннексированной территорией, а российские войска находятся на Донбассе.