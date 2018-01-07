США опубликовали видео перехвата российских истребителей

Военно-воздушные силы США опубликовали видеозаписи перехватов двух российских истребителей Су-30 американскими истребителями F-15. Как сообщается, это произошло над Балтийским морем в международном воздушном пространстве 23 ноября и 13 декабря.

Утверждается, что американские самолеты взлетели с авиабазы Шяуляй в Литве и перехватили российские самолеты из-за того, что российские пилоты не предоставили диспетчерам необходимые коды, а также план полета – чего требуют международные соглашения.

В сообщении отмечается, что перехваты самолетов над Балтийским морем происходят в последнее время «регулярно», сама по себе это стандартная процедура, предусмотренная международными правилами полетов.

В Минобороны России признали факт инцидентов, заявив, что учебные полеты российских истребителей «осуществлялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Публикация видео приурочена к завершению 4-месячной миссии американских ВВС в Литве, в ходе которой для мониторинга ситуации над Балтийским морем использовалась база в Шяуляе.