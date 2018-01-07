Апелляционная коллегия Верховного суда РФ отклонила жалобу Навального — Голос Америки

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ оставила в силе решение, запрещающее лидеру оппозиции Алексею Навальному участвовать в мартовских президентских выборах.

Это решение подтверждает позицию Центральной избирательной комиссии РФ, которая запретила Навальному баллотироваться на пост президента в связи с его судимостью.

Алексей Навальный и его сторонники говорят, что уголовное преследование было политически мотивировано. Навальный призвал своих сторонников выйти на демонстрации протеста по всей России 28 января.

Соцопросы говорят, что действующий глава государства Владимир Путин, вероятно, выиграет выборы, назначенные на 18 марта, и станет президентом страны еще на один 6-летний срок.

Навальный заявляет, что Путин, который провел последние 17 лет на посту президента и премьер-министра, слишком долго находился у власти. Лидер оппозиции утверждает, что популярность Путина во многом обусловлена предвзятыми государственными СМИ и избирательной системой, которая не допускает реальных соперников участвовать в выборной гонке.

Путин, бывший офицер КГБ, баллотируется как независимый кандидат в президенты, что, по мнению экспертов, рассчитано на то, чтобы улучшить его имидж как национального лидера, а не партийного политического деятеля.

Сторонники Путина ставят ему в заслугу восстановление национальной гордости и укрепление позиций России как мировой державы, способной решительно отстаивать свои интересы, в том числе военным путем в Сирии и Украине.