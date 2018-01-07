Трамп не исключил возможности переговоров с КНДР — Голос Америки

Президент Дональд Трамп в субботу вновь опроверг сообщения о контактах между членами своей предвыборной команды и Кремлем в ходе кампании 2016 года, заявив также, что он готов вступить в переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«Все, что я сделал, является на 100 процентов правильным, — сообщил глава Белого дома в ходе пресс-конференции в Кэмп-Дэвиде, где он встречался с лидерами республиканцев в Конгрессе. – Это то, что я делаю – решаю вопросы правильно».

Президент США посчитал нужным добавить, что он сам и члены его команды никогда не сотрудничали с российскими представителями.

«Только чтобы вы поняли: не было никакого сговора, и не было никакого преступления», — сказал он журналистам.

Глава Белого дома коротко прокомментировал статью, опубликованную накануне New York Times, в которой утверждалось, что Дональд Трамп попросил одного из юридических советников администрации убедить генерального прокурора Джеффа Сешнса не принимать решения о самоустранении от расследования о российском вмешательстве в кампанию 2016 года. В результате, как утверждает издание, в Белом доме посчитали, что президент утратил возможность влиять на работу специального прокурора Роберта Мюллера.

Выступая перед журналистами в Кэмп-Дэвиде, Дональд Трамп заявил, что статья не соответствует действительности, но отказался обсуждать подробности.

Отвечая на вопрос о проблеме Северной Кореи, президент США сообщил, что не исключает возможности проведения переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Конечно, я всегда верил в переговоры», — сказал Дональд Трамп.