Администрация США просит на строительство стены 33 млрд долларов — Голос Америки

Администрация США передала в Конгресс запрос на возведение защитных сооружений и укрепление границы с Мексикой. По сообщению телекомпании CNN и газеты The Wall Street Journal, которым удалось ознакомиться с документами, подготовленными Таможенной и пограничной службой США (СВР), строительство стены на южной границе страны обойдется в 33 миллиарда долларов.

Напомним, возведение стены на границе с Мексикой было одним из ключевых пунктов предвыборной стратегии Дональда Трампа. На этой неделе он вновь заявил о том, что готов обсуждать любые изменения иммиграционного законодательства только в том случае, если Конгресс одобрит финансирование этого проекта.

Согласно документа под названием «Критически важные требования СВР по укреплению пограничной безопасности», строительство защитных сооружений на границе обойдется в 18 млрд долларов. Еще 15 млрд потребуется на разработку и закупку технологий и подготовку обслуживающего персонала.

В переданном в Конгресс письме указывается, что на границе будет построена стена общей протяженностью в 2,026 миль (3,261 км). При этом планируется возвести новые защитные сооружения длинной 864 мили (1390,4 км), и укрепить уже существующие заграждения на участках протяженностью 1,163 мили (1872 км).

Необходимое для реализации проекта финансирования авторы запроса предполагают освоить в течении 10 лет. При этом в 2018 году, например, планируется возвести новую стену протяженностью в 60 миль, одновременно укрепив уже существующие заграждения длиной в 14 миль, потратив на это 1,6 млрд долларов. Такие же расходы запланированы и на 2019 финансовый год, а затем в течении следующих лет запрашиваемые суммы будут расти.

Конгресс США пока не принял решения о финансировании масштабного строительства. В конце прошлого года лидер республиканцев в Сенате Джон Корнин потребовал от администрации предоставить законодателям «всеобъемлющую стратегию укрепления границы», заявив, что верхняя палата Конгресса не будет отдельно рассматривать запросы о строительстве стены.