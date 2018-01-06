Ответ председательства Форума армянских союзов Европы Эрдогану

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал скандальное заявление, которое увеличило разрыв между Европой и цивилизованным миром с Турцией. Депутат Демократической партии народов Турции, армянин Каро Пайлян подтвердил, что правящая Партия справедливости и развития собирается организовывать покушения на армян, алевитов, живущих в Европе, а также турок, покинувших Турцию (Evrensel, Gazete Duvar).

Председательство Форума армянских союзов Европы (ФАСЕ) разработало план действий, и президент Эрдоган получит достойный отпор со стороны армян Европы. В частности, ФАСЕ собирается обратиться в Интерпол с требованием объявить в международный розыск всех турецких террористических организаций и отдельных лиц, которые функционируют в Европе, особенно в Германии, и планируют действия против христианских общин, и, в частности, против армян. Письма будут также отправлены в законодательные и правоохранительные органы тех стран Европейского Союза, где существуют турецкие общины. Помимо этого, будут отправлены предупредительные письма турецким послам в европейских странах с тем, что карательные меры могут быть инициированы против турецких террористических организаций и их спонсоров со стороны армянских организаций. Результаты могут быть непредсказуемыми и вся ответственность будет возложена на турецкую сторону.

ФАСЕ надеется, что турецкие власти проявят осмотрительность и поймут, что и без того напряженная ситуация с ЕС еще больше навредит турецкому государству и турецким общинам, проживающим в ЕС.

ФАСЕ будет сотрудничать с властями ЕС и со всеми антитурецкими организациями, чтобы предотвратить и наказать опрометчивые шаги президента Эрдогана.

Пресс-служба ФАСЕ

03.01.2018г.