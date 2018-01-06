Интервью из архива: маршал Баграмян рассказывает о героических майских сражениях 1918-го года — видео

В этом году исполняется столетняя годовщина героических майских сражений против турецких оккупантов и восстановления Армянской государственности.

Издание «Армения и мир» опубликовало интервью маршала Ованнеса Баграмяна из архива Общественного ТВ Армении, в котором легендарный полководец, непосредственный участник этих событий, рассказывает о судьбоносных для армянской нации и армянской государственности днях: