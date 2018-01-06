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14:15 | Январь 6 2018

Интервью из архива: маршал Баграмян рассказывает о героических майских сражениях 1918-го года — видео

Интервью из архива: маршал Баграмян рассказывает о героических майских сражениях 1918-го года — видео

В этом году исполняется столетняя годовщина героических майских сражений против турецких оккупантов и восстановления Армянской государственности.

Издание «Армения и мир» опубликовало интервью маршала Ованнеса Баграмяна из архива Общественного ТВ Армении, в котором легендарный полководец, непосредственный участник этих событий, рассказывает о судьбоносных для армянской нации и армянской государственности днях:

Уникальное интервью великого Баграмяна о героизме армянского народа. Ставь лайк, познавай геройские страницы Армении на Armenia.IM

Posted by Armenia.IM on Donnerstag, 4. Januar 2018

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Рубрики: Пресса

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