В Афинах в этом году желают урегулировать старый спор о названии Македонии: заявление МИД Греции

Греция в этом году хочет урегулировать давний спор о названии бывшей югославской республики Македония. Об этом заявил греческий министр иностранных дел Никос Котциас, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Решение спора о названии может разблокировать для балканской страны путь к вступлению в Европейский Союз.

«Я думаю, что 2018-й станет годом, когда будут решены вопросы внешней политики, на десятилетия застрявшие в болоте. Мы все будем содействовать благополучию Балкан», — сказал Котциас.

Греция считает, что Македония «украла» название в одной из северных греческих провинций, и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года – со времени обретения независимости Македонией, которая до 1991 года носила название Социалистическая республика Македония, что не вызывало сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.

«По вопросу названия правительство ведет переговоры и поддерживает компромиссное название, которое будет всесторонне использоваться», — добавил министр.

Греция, ЕС и другие международные структуры называют страну «Бывшая Югославская республика Македония» (БЮРМ).