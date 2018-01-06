Армянская Апостольская Церковь празднует Святое Рождество и Богоявление

6 января Армянская Апостольская Церковь отмечает праздник Богоявление и Рождества Иисуса Христа, в память событий Рождения и Крещения Иисуса Христа. Во время Крещения Господа явилось свидетельство от Бога Отца: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мат. 3:17, Марк. 1:11, Лук. 3:22) и Дух Святой в виде голубя снизошёл на Христа. Так происходит второе Богоявление.

Таким образом, двойное откровение Богоявления через Рождество и Крещение Христа церковь празднует воедино 6-го января и под общим названием «Откровение» или «Богоявление». Праздник начинается с вечера 5-го января и простирается за полночь. 5-го января празднуется Сочельник Богоявления и служится Св. Литургия. Утром 6-го января также служится Св. Литургия, после чего совершается обряд освящения воды – в память Крещения Иисуса (в народе говорят: «Крест в воду падает»). Своим Крещением Иисус освятил воду.