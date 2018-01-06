Армянская Апостольская Церковь празднует Святое Рождество и Богоявление

6 января Армянская Апостольская Церковь отмечает праздник Богоявление и Рождества Иисуса Христа, в память событий Рождения и Крещения Иисуса Христа. Во время Крещения Господа явилось свидетельство от Бога Отца: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мат. 3:17, Марк. 1:11, Лук. 3:22) и Дух Святой в виде голубя снизошёл на Христа. Так происходит второе Богоявление.
Таким образом, двойное откровение Богоявления через Рождество и Крещение Христа церковь празднует воедино 6-го января и под общим названием «Откровение» или «Богоявление». Праздник начинается с вечера 5-го января и простирается за полночь. 5-го января празднуется Сочельник Богоявления и служится Св. Литургия. Утром 6-го января также служится Св. Литургия, после чего совершается обряд освящения воды – в память Крещения Иисуса (в народе говорят: «Крест в воду падает»). Своим Крещением Иисус освятил воду.
Служитель Литургии добавляет в воду св. Миро и благословляет её молитвой. Согласно традиции, верующие люди несут в свои дома немного этой воды, как целебное средство для больных, так как вода, освященная в этот день, именуется крещенской и обладает особенными благодатными свойствами. Крещенскую воду следует благоговейно хранить и относиться к ней, как к великой святыне. Благую весть рождения Христа передают и священники, посещая верующих и освящая их дома.
Рождество Иисуса происходило так.
По приказу императора Августа была проведена перепись населения Римской империи, в состав которой входила и Палестина. Согласно тому, каждый гражданин должен был регистрироваться в городе, откуда он происходит. Иосиф, взяв Марию, отправился в иудейский Вифлеем. Ни в одной гостинице места им не нашлось. Они приютились в пещере, где был хлев, и там Она родила Иисуса. Сын Божий родился в бедности, в невзрачной пещере, подобны которым и наши души. Свидетелями Рождества Христова были пастухи из ближайших сёл, которым ангелы донесли благую весть о рождении Спасителя: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лук. 2:14). Затем волхвы, ведомые новой звездой, пришли с востока, чтобы поклониться Младенцу. Они принесли Ему три дара — золото как царю, ладан как Богу и смирну как смертному человеку, а после вернулись в свои земли.
По материалам сайта Qahana.am