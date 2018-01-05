«Огонь и ярость»: Трамп считает, что сенсационная книга Майкла Уолффа «полна вранья»

Президент США Дональд Трамп заявил, что сенсационная книга журналиста Майкла Уолффа «Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа», которая появилась в продаже в пятницу, «полна вранья». Об этом передает ВВС.

В книге, в частности, утверждается, что Трамп не рассчитывал выиграть выборы и был крайне удивлен своей победой. А также что бывший помощник Трампа Стив Бэннон называл «предательской» встречу сына Трампа с россиянами, предлагавшими компромат на Хиллари Клинтон.

Адвокаты Трампа пытались не допустить публикации скандальной книги, однако в результате издатель не только не отказался от ее выпуска, но и перенес ранее запланированное начало продаж со вторника следующей недели уже на эту пятницу.

Про что книга?

В книге Уолффа содержится масса утверждений, весьма неприятных для Белого дома. Вот лишь некоторые из них:

Предвыборный штаб Трампа был шокирован и напуган его победой на президентских выборах

Его жена Мелания в ночь после выборов плакала, «и вовсе не от радости»

Трамп был очень разгневан, узнав, что целый ряд знаменитостей и высокопоставленных политиков проигнорировали его инаугурацию

Въехав в Белый дом, президент нашел свою новую резиденцию «беспокойной и даже немного пугающей»

Дочь Трампа Иванка при поддержке своего мужа Джареда Кушнера планировала стать «первой женщиной-президентом»

Иванка также часто подшучивала над прической своего отца и «объясняла друзьям, как получается такой начес»

Сообщается, что книга была написана по итогам более чем 200 интервью с ближайшим окружением президента и другими высокопоставленными сотрудниками Белого дома, однако некоторые выдержки из текста уже подвергли сомнению и критике.

Однако, по словам обозревателя Би-би-си по Северной Америке Дона Сопела, если хотя бы половина содержащихся в книге утверждений правдивы, она рисует весьма неприглядный портрет параноидального президента и Белого дома, погруженного в хаос.

«Предательская встреча»

Особое внимание пресса уделяет скандальной встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Наталией Весельницкой в июне 2016 года, в ходе которой штаб Трампа рассчитывал получить компромат на его соперницу, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Как утверждается в книге, Стив Бэннон предупреждал, что за эту встречу «Дона-младшего на национальном ТВ размажут как яйцо».

Впоследствии встреча действительно стала предметом сразу нескольких крупных скандалов. Американский сенат, палата представителей и специальный прокурор ведут собственные расследования в отношении предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США с целью скомпрометировать Клинтон.

Кремль, а также сам Трамп последовательно отрицают эти обвинения.

Как отреагировал Трамп и Белый дом?

Трамп заявил, что не давал Уолффу доступа в Белый дом и сам не давал ему интервью для книги, которая «полна вранья, полуправды и несуществующих источников».

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018

«Я никогда не давал автору этой липовой книги допуска в Белый дом (и даже много раз его заворачивал)! Я ни разу не говорил с ним для этой книги. Полно вранья, полуправды и несуществующих источников. Взгляните на прошлое этого парня и посмотрите, что происходит с ним и Грязным Стивом».

Двумя днями ранее Трамп заявил, что уволенный в августе прошлого года главный стратег Белого дома Стив Бэннон «лишился рассудка», потеряв работу в Белом доме.

Сам Бэннон в ответ на это в среду же назвал Трампа «классным парнем» и заявил, что всегда его поддерживал.

В четверг после встречи Трампа с сенаторами-республиканцами один из журналистов спросил его, считает ли президент, что бывший стратег его предал.

«Не знаю, вчера вечером он назвал меня классным парнем — очевидно, что он быстро запел по-другому», — ответил Трамп.

Представитель Мелании Трамп заявил, что та активно поддерживала выдвижение мужа в президенты и была очень рада его победе. А пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала книгу Уолффа «трэшовой таблоидной выдумкой, наполненной ложью и вводящей в заблуждение».

Каковы аргументы юристов Трампа?

В уведомлении, направленном адвокатами президента автору книги и издательству и опубликованном газетой Washington Post, содержалось требование «немедленно прекратить дальнейшую публикацию книги, ее продажу и распространение».

Юристы Трампа обвиняют Уолффа в «многочисленных лживых и/или необоснованных заявлениях» в адрес президента и угрожают автору книги иском о клевете.

В среду предупреждение получил и сам Стив Бэннон, которого обвиняют в нарушении договора о неразглашении информации.

Книга Уолффа должна была поступить в продажу во вторник на следующей неделе, однако издатель решил начать продажи уже в пятницу.

Такой рекламы не купишь

Энтони Зуркер, Корреспондент Би-би-си в Северной Америке

Дональду Трампу не мешало бы почитать про так называемый «эффект Стрейзанд». Урок, хорошо усвоенный в свое время известной певицей Барброй Стрейзанд (она потребовала убрать фото своего дома с никому не известного вебсайта, в результате чего о доме лишь узнали миллионы людей), прост: чем активнее ты борешься с неприятной информацией, тем больше внимания ты к ней привлекаешь.

Благодаря уведомлению, направленному адвокатами Трампа Майклу, Уолфф и его сенсационная книга получили такую рекламу, которую не купишь ни за какие деньги.

Содержащиеся в книге скандальные утверждения теперь попали в каждый выпуск новостей и на первую страницу каждой газеты (похоронив, таким образом, последние новости растущей американской экономики, которые при другом раскладе наверняка удостоились бы большего внимания).

Трамп привык угрожать судом — эту тактику он освоил давно, еще будучи нью-йоркским строительным магнатом. До реальных судебных разбирательств, впрочем, доходило нечасто. И в данном случае подобное разбирательство было бы особенно рискованным шагом.

Закон США о клевете требует доказать злой умысел автора, а для этого президенту потребуется самому стать предметом расследования со стороны адвокатов обвиняемого, которые изо всех сил будут пытаться доказать, что утверждения Уолффа имеют под собой основу — или что автор как минимум имел причины считать их правдивыми.

Фото — ВВС