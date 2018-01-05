Несмотря на протесты России, Совбез ООН проведет заседание по Ирану

Голос Америки. Совет Безопасности ООН в пятницу проведет экстренное заседание, посвященное событиям в Иране. Оно пройдет в условиях, когда США призывают к «переменам» в Исламской Республике, а Россия осуждает то, что она рассматривает как «попытки вмешательства» во внутренние дела Ирана.

США в четверг подали официальный запрос о проведении заседания, однако Россия и ряд других членов Совбеза не убеждены, что этот орган должен обсуждать беспорядки в Иране, рассказывают дипломаты.

Заседание назначено на 3 часа дня, сообщила миссия Казахстана, который в настоящий момент председательствует в Совбезе.

Россия раскритиковала усилия США по организации заседания. Пока неясно, попытается ли кто-то еще из членов Совета заблокировать заседание путем процедурного голосования.

Дипломаты полагают, что Россия может запросить процедурное голосование в начале заседания, чтобы решить, следует ли обсуждать ситуацию в Иране.

Для вынесения нового пункта на повестку Совета Безопасности необходимо, чтобы идею поддержали как минимум 9 из 15 членов. Право вето в таких голосованиях не применяется.

В последние дни США активно лоббировали за проведение заседания, в особенности среди шести новых непостоянных членов Совбеза, отмечают дипломаты.

С 1 января в состав Совета вошли, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу, Польша, Нидерланды и Экваториальная Гвинея.

Постпред США Никки Хейли ранее на этой неделе заявила, что хочет добиться проведения заседания, чтобы продемонстрировать поддержку демонстрантам.

«Иранский народ требует свободы, – сказала она во вторник. – Все свободолюбивые люди должны поддержать их в этом стремлении».

Однако в четверг высокопоставленный российский дипломат предостерег США от попыток того, что он охарактеризовал как «попытки вмешиваться во внутренние дела» Ирана и скептически отозвался о призыве Вашингтона провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное волнениям в иранских городах.

«Предостерегаем США от попыток вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики Иран», – подчеркнул заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью правительственному информагентству ТАСС.

Он назвал происходящее в Иране «внутренним делом», которое привлекает внимание международного сообщества

По его словам, США намеренно используют ситуацию в Иране, чтобы пытаться подорвать устойчивость ядерного соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс выступили с призывами к «переменам» в Иране и выразили поддержку участникам антиправительственных выступлений.

«Это не делает чести нашим американским коллегам», – указал заместитель главы российского МИД.

Комментируя призыв США созвать заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Иране, Рябков подчеркнул, что внутренние процессы в республике не имеют отношения к уставным функциям СБ ООН.

«Совет Безопасности – это орган, который несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, – отметил он. – Внутренние процессы в Иране, как и в любой другой стране, к уставным функциям СБ ООН отношения не имеют», – сказал российский дипломат Рябков.

За время протестов в Иране, начавшихся 28 декабря, погиб 21 человек и несколько сотен был арестованы.

Хейли заявила, что также намерена попросить Совет по правам человека ООН обсудить насилие в Иране.

Как ожидается, совет не будет публиковать заявление по поводу ситуации в Иране, поскольку для этого необходимо согласие всех 15 членов.

Постпред Ирана при ООН Голамали Хошру в среду направил письмо Совету Безопасности и генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу, обвинив США во вмешательстве во внутренние дела его страны и осудив заявления Вашингтона.

«Президент и вице-президент США своими многочисленными абсурдными твитами подстрекают иранцев к деструктивным действиям», – говорится в письме.

Президент США Дональд Трамп пообещал помочь иранцам «восстановить контроль» над правительством.

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