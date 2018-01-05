Армянская Апостольская Церковь отмечает Рождественский Сочельник

Армянская Апостольская Церковь празднует Рождество Христово 6 января, а сегодня вечером 5 января отмечается Рождественский Сочельник.

Поскольку церковный день сменяется в 17:00, вслед за вечерним богослужением, то Св. Рождество начинают праздновать 5 января вечером и продолжают 6 января.

Вечером 5 января во всех церквях Армении служится Св. Литургия Чрагалуйца («Чрагалуйц» в переводе с армянского означает «возжигание светильников/лампад»; зажигают также и свечи).

В этот вечер люди уносят с собою в дома зажженные в церкви лампады и свечи. Они символизируют божественный свет, благословение церкви. Возжигание светильников символизирует свет Вифлеемской звезды, которая волхвам указала путь к Младенцу Иисусу.

По материалам издания Qahana.am.