Эрдоган: двусторонние юридические соглашения Турции и США «теряют силу»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что двусторонние юридические соглашения Турции и США «теряют силу», сообщает Газета.Ру со ссылкой на Reuters.

«США должны извинить нас, но законы наших двусторонних отношений и двусторонние соглашения между нами теряют свою силу. Мне грустно это говорить, но так оно и будет», — заявил Эрдоган.

Присяжные в США в четверг, 4 января, признали виновным заместителя директора турецкого банка Halkbank Мехмета Атиллу. Атилла обвинялся в обходе санкций против Ирана.

«Если это понимание США справедливости, то мир обречен», — отметил президент Турции.

Ранее сообщалось, что Турция сняла ограничения на выдачу виз в США.

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