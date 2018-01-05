Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:10 | Январь 5 2018
15:10 | Январь 5 2018

Эрдоган: двусторонние юридические соглашения Турции и США «теряют силу»

Эрдоган: двусторонние юридические соглашения Турции и США «теряют силу»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что двусторонние юридические соглашения Турции и США «теряют силу», сообщает Газета.Ру со ссылкой на Reuters.

«США должны извинить нас, но законы наших двусторонних отношений и двусторонние соглашения между нами теряют свою силу. Мне грустно это говорить, но так оно и будет», — заявил Эрдоган.

Присяжные в США в четверг, 4 января, признали виновным заместителя директора турецкого банка Halkbank Мехмета Атиллу. Атилла обвинялся в обходе санкций против Ирана.

«Если это понимание США справедливости, то мир обречен», — отметил президент Турции.

Ранее сообщалось, что Турция сняла ограничения на выдачу виз в США.

Фото — Газета.Ру

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда