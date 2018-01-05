США замораживают помощь Пакистану: Госдепартамент

Госдепартамент США сообщил, что он временно прекращает выделение помощи в области безопасности Пакистану, передает Голос Америки.

Помощь будет возобновлена после того, как Пакистан предпримет решительные шаги в борьбе с Талибаном и организацией Хаккани, которые дестабилизируют регион.

Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что не имеет возможности оценить масштабы замороженной помощи, поскольку не завершен процесс анализа программ, которые будут затронуты этим решением.

Позднее высокопоставленный сотрудник Администрации США сообщил агентству «Рейтер», что речь идет примерно о 255 млн долларах.

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