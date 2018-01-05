Посольство США предупреждает находящихся в Армении беженцев из Сирии

Посольство США в Армении предупреждает находящихся в Армении сирийских беженцев, что в последнее совершаются попытки вовлечь их в фальшивые схемы иммиграции в США. В этой западне уже оказались несколько семей сирийцев, имеющих намерение переехать в США, которым проживающее в США некое лицо пообещало взамен на определенную сумму получить для них в посольстве США проездные документы и для переезда.

Необходимо отметить, что Посольство США в Армении вообще не предоставляет беженцам проездных документов. Авторы этого мошенничества могут предоставить документы, которые внешне очень похожи на официальные документы, но они фальшивы.

Имеющих намерение переехать в Соединенные Штаты призываем быть осторожными с подобными фальсификаторами. Возможных жертв мошенничества предлагаем обратиться к Главному комиссару ООН по вопросам беженцев. Кроме того, о подозрениях в связи с мошенничеством можете представить сообщение в Посольство США.

Посольство США в Армении