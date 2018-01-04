Гражданка Кыргызстана в Ереване совершила попытку самоубийства

Вчера 3 января в Ереване была совершена попытка самоубийства.

Около 05:30 бригада номер 06 службы скорой помощи 1-03 с диагнозом «травма позвоночника и ступни» из домов 2-ой улицы Нор-Мараша в медцентр «Сурб Григор Лусаворич» перевезла гражданку.

Как передает фотожурналист Гагик Шамшян, отправившаяся в медцентр опергруппа полиции выяснила, что госпитализированная является гражданкой Кыргызстана, 29-летняя Наргиз Умарова. Она врачам сообщила, что в доме, где она проживает, выбросившись со второго этажа пожелала совершить самоубийство.

Более подробно о мотивах прибывшим в клинику полицейским выяснить не удалось ввиду отсутствия переводчика.

Правоохранительные органы начали расследование случившегося.

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