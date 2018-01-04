МИД России предостерегает США от «попыток вмешиваться» в дела Ирана

Высокопоставленный российский дипломат предостерег США от попыток того, что он охарактеризовал как «попытки вмешиваться во внутренние дела» Ирана и скептически отозвался о призыве Вашингтона провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное волнениям в иранских городах. Об этом передает Голос Америки.

Россия обладает правом вето в Совете безопасности, однако заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не уточнил, намерена ли Москва использовать его в данном контексте.

«Предостерегаем США от попыток вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики Иран», – подчеркнул Рябков в интервью правительственному информагентству ТАСС.

Он назвал происходящее в Иране «внутренним делом», которое привлекает внимание международного сообщества

Рябков также выразил уверенность, что «несмотря на множество попыток исказить суть происходящего, я уверен, что наш сосед, дружественное нам государство, сможет преодолеть нынешние трудности и выйти из текущего периода укрепившейся страной и надежным партнером в решении различных проблем, в том числе связанных с дальнейшим выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)».

По его словам, США намеренно используют ситуацию в Иране, чтобы пытаться подорвать устойчивость ядерного соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс выступили с призывами к «переменам» в Иране и выразили поддержку участникам антиправительственных выступлений.

«Это не делает чести нашим американским коллегам», – указал заместитель главы российского МИД.

Комментируя призыв США созвать заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Иране, Рябков подчеркнул, что внутренние процессы в республике не имеют отношения к уставным функциям СБ ООН.

«Совет Безопасности – это орган, который несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, – отметил он. – Внутренние процессы в Иране, как и в любой другой стране, к уставным функциям СБ ООН отношения не имеют», – сказал российский дипломат Рябков.