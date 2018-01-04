Вице-президент США: «Санкции работают и в отношении Ирана, и в отношении Северной Кореи» — видео

Вице-президент США Майк Пенс в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «Голоса Америки» Грете Ван Састерен — о протестах в Иране, судьбе «ядерной сделки» и «твитах» президента Трампа.

Вопрос: В Иране сложилась очень сложная, очень хрупкая ситуация. Что собираются делать Соединенные Штаты? Я видела «твиты» и устные заявления о поддержке, но последуют ли за этим реальные шаги?

Майк Пенс: Очень важно помнить, что в первую очередь Иран является главным государством-спонсором терроризма в мире. (Власти Ирана) не только угнетают своих собственных граждан, отказывая им в реализации прав человека, но и занимаются экспортом терроризма по всему региону, оставаясь невероятно опасной дестабилизирующей силой. Так что ситуация, когда люди в Иране поднимаются, требуя перемен в своей стране, должна быть близка каждому свободолюбивому американцу и людям во всем мире, которые ценят свободу. Я должен сказать, что это сильно отличается от гнетущего молчания американского президента в 2009 году, во время «Зеленой революции» в Иране…

Вопрос: Он ждал несколько дней, но потом выступил с заявлением…

Майк Пенс: Да, но ясное выражение симпатии и поддержки, с которыми обратился президент Трамп к участникам протестов в разных городах Ирана, стало драматичным и, я думаю, очень соответствующим той роли, которую играет Америка, как лидер свободного мира.

…Существует контраст между молчанием и нежеланием поддержать свободу, продемонстрированными прошлой администрацией, и бескомпромиссной решительностью президента Трампа, поддержавшего смелых жителей Ирана. Я знаю, что это дает надежду людям, вышедшим на улицы городов по всей стране, и мы продолжим поддерживать их не только на словах…

Вопрос: Что еще Соединенные Штаты собираются делать для того, чтобы по-настоящему поддержать протестующих?

Майк Пенс: Соединенные Штаты и другие страны мира могут оказать огромную поддержку гражданам Ирана, если те продолжат борьбу за свою свободу, будут добиваться перемен, отвергнут радикальную идеологию, которая захватила их страну десятилетия назад и продолжает захватывать остальной мир через экспорт терроризма из Ирана.

Посмотрите, прежняя администрация не только хранила молчание, когда смелые люди доброй воли в Иране поднялись на борьбу за свободу, но и поддержала катастрофическую «Иранскую ядерную сделку», которую президент Трамп отказался сертифицировать… Вы знаете, что мы пошли на «ядерную сделку» с надеждой на то, что она будет способствовать созданию более умеренного Ирана, но пока мы не видим ничего подобного.

Зато мы видим людей, которые вновь вышли на улицы в Иране, и сейчас у нас есть американский президент, который в соответствии с великой американской традицией поддеживает (этих людей), говоря им: мы вместе с вами, мы поддерживаем вас, мы готовы помочь вам добиться более свободного и более процветающего будущего.

Я думаю, что это реальная возможность, и я надеюсь, что, как диссиденты в Советском Союзе, когда они услышали выступление Рональда Рейгана, посвященное «империи зла», и поняли, что они не одиноки, так и люди, которые вышли на улицы в Иране, знают, что при президенте Трампе они не останутся в одиночестве…

Вопрос: Президент (обращался к иранцам) через «Твиттер», но иранские власти запретили «Твиттер», «Телеграм», «Фейсбук» и «Инстаграм», так что социальные сети стали в Иране недоступными… Так что слова президента могут не дойти до них. К тому же многие в Иране разочарованы (инициативами) президента в области иммиграции, запретившими въезд для иранцев в Соединенные Штаты.

Майк Пенс: Политика угнетения, проводимая режимом аятолл в Иране, не является чем-то новым. Они остаются государством, которое отрицает основные права человека, так что запрет на использование социальных сетей неудивителен…

Я думаю, что сегодня утром президент вновь обратился непосредственно к иранцам в социальных сетях.

Вопрос: Но у них нет доступа к социальным сетям, в этом и состоит проблема.

Майк Пенс: Я могу заверить вас, что, будь это президент, я сам, наш государственный секретарь или представитель (в ООН) Никки Хейли, мы все продолжим, в отличие (от ситуации) девятилетней давности… посылать недвусмысленное сообщение, что американцы поддерживают добивающихся свободы людей в Иране… Мы хотим увидеть, что они добьются свободного и демократического будущего. Мы хотим увидеть, как они откажутся поддерживать режим, который продолжает угрожать миру и грозит создать ядерное оружие.

Вопрос: Что мы можем ожидать, если президент не ресертифицирует «ядерную сделку»?

Майк Пенс: Президент ясно дал понять, что мы не будем ее ресертифицировать.

Вопрос: Как это отразится на гражданах Ирана? Введение новых санкций ухудшит жизнь людей, которые вышли на улицы, или это поможет им?

Майк Пенс: Мы считаем, что санкции работают. Они работают не только в Иране, но мы считаем, что они работают в случае с Северной Кореей. Президент и его администрация абсолютно уверены в необходимости использовать весь экономический вес Соединенных Штатов и экономические санкции для того, чтобы Иран это почувствовал.

Мы также работаем вместе с Конгрессом над новым соглашением, над тем, на каких условиях могут быть введены новые санкции. В действительности, иранская «ядерная сделка» является плохо продуманной не только потому, что она не остановила программу создания ядерного оружия. Соглашение, подписанное сроком на десять лет, фактически гарантировало, что через десять лет они приступят к созданию ядерного оружия.

Поэтому мы хотим заключить долгосрочное соглашение… которое будет оговаривать, что если в какой-то период Иран попытается создать ядерное оружие и баллистическую ракету для его доставки, то весь пакет санкций будет введен в действие немедленно.

Вопрос: Президент в «Твиттере» заявил, что он располагает «большей (ядерной) кнопкой», чем Ким Чен Ын. Он не играет с огнем?

Майк Пенс: Президент Трамп продемонстрировал убудительные лидерские качества на мировой арене, и это позволило добиться очевидного прогресса в отношении (проблемы) Северной Кореи… Президент Трамп ясно дал понять, что Америка не поддастся давлению, Америка не поддастся угрозам, и, подтверждая это, он сумел организовать беспрецедентное экономическое и дипломатическое давление на Северную Корею.

…Китай делает (для этого) больше, чем когда-либо. Китай должен делать больше, и уже сейчас делает больше, чем когда-либо, для экономической и дипломатической изоляции Северной Кореи.

Я действительно верю в то, что, когда президент дал понять, что готов использовать все возможности, это означает, что Соединенные Штаты Америки способны защитить своих граждан способами, о которых Северная Корея даже не имеет представления, и одновременно ясно заявляют, что, если Северная Корея откажется от своих ядерных, ракетных и баллистических амбиций, если она ликвидирует эти программы, то появится возможность для мирного решения проблемы.

Фото — Голос Америки