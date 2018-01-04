США не будут мириться с «противоречиями» в отношениях с Пакистаном: Герберт Макмастер

Голос Америки. США больше не будут соглашаться с «противоречиями» в отношениях с Пакистаном, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Его комментарий появился на фоне возмущения Пакистана заявлением президента США Дональда Трампа, который пригрозил приостановить американскую помощь в ответ на действия Исламабада, в которых он усматривает поддержку террористических организаций.

«Это наша попытка четко дать понять Пакистану, что наши отношения больше не могут нести груз противоречий, и что нам действительно нужно начать совместную работу над стабилизацией Афганистана, чтобы это было выгодно и Пакистану», – сказал Макмастер в интервью «Голосу Америки».

США давно обвиняют Пакистан в укрывательстве террористов, совершающих атаки против американских военнослужащих в Афганистане.

Но теперь эта критика существенно усилилась.

«Администрация приостанавливает оказание помощи Пакистану в размере 255 миллионов долларов, – заявила посол США в ООН Никки Хейли. – Для этого есть веские причины. Пакистан в течение многих лет ведет двойную игру. Временами они работают с нами, но они также укрывают террористов, которые нападают на наших военных в Афганистане. Такая игра неприемлема для этой администрации».

Во вторник посол США был вызван в МИД Пакистана, где ему было заявлено, что твиты Трампа были «невразумительными».

Однако Марвин Вейнбаум, специалист из Института Ближнего Востока, смотрит на происходящее со скептицизмом.

«Я боюсь, что люди с обеих сторон, которые хотят ухудшения отношений, которые, фактически, хотят увидеть «развод» между США и Пакистаном, получили новогодний подарок», – сказал он.

Фото — Голос Америки