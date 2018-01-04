Лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади призвала народ Ирана к участию в акциях гражданского неповиновения

Всемирно известная иранская правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади призвала иранцев участвовать в акциях гражданского неповиновения и продолжать антиправительственные демонстрации. Как передает агентство Reuters, с таким заявлением она выступила в интервью панарабскому изданию Asharq Al-Awsat.

Она также призвала народ Ирана не платить за газ, электричество и воду, а также изъять из государственных банков свои вклады. По ее убеждению, это станет средством давления на правительство. «Если 38 лет правительство не слышало вас, значит пришло время отвергнуть то, что оно говорит вам», — подчеркнула Ширин Эбади.

Отметим также, Ширин Эбади за последние годы неоднократно посещала Армению и является членом жюри Премии «Аврора».

Подготовила Гоар АКОБЯН

Фото — www.iranhumanrights.org