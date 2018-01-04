Расследование Reuters: духовный лидер Ирана контролирует бизнес объемом $95 млрд, иранская сторона опровергает

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи контролирует бизнес-империю стоимостью примерно $95 миллиардов, что превышает объем годового экспорта нефти страны, свидетельствуют выводы длившегося шесть месяцев исследования агентства Reuters, которые опубликованы в открытом доступе.

В статье под авторством Стива Стеклоу, Бабака Деганпишеха, Йеганех Торбати далее говорится, что мало кому известная организация Setad — один из ключевых факторов могущества иранского лидера. У нее есть доля почти в каждом секторе промышленности страны, включая финансы, нефть, телекоммуникации, производство противозачаточных таблеток и даже выращивание страусов.

Setad выстроила свою империю путем систематического присвоения недвижимости, принадлежащей обычным иранцам — членам религиозных меньшинств, мусульманам-шиитам, бизнесменам и иранцам, живущим за границей.

Исследование, детально представленное в трех частях на англоязычном сайте Рейтер ЗДЕСЬ, описывает процесс наращивания Setad гигантского портфолио недвижимости с помощью исков в суды — иногда лживых — о том, что та или иная собственность брошена. Суд выдал организации монополию на присвоение собственности именем верховного лидера, и Setad регулярно продает захваченную недвижимость на аукционе или требует выплат у первоначальных владельцев.

Журналисты Рейтер обнаружили почти 300 единиц собственности — многие из которых стоят миллионы долларов — выставленными организацией на аукцион только в мае.

Полное название организации на персидском языке — Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam — “Штаб-квартира исполнения приказов имама”. Название отсылает к эдикту, подписанному первым лидером исламской республики аятоллой Рухоллой Хомейни незадолго до его смерти в 1989 году. Приказ Хомейни дал жизнь организации, призванной контролировать и продавать покинутую в течение хаотичного периода после исламской революции 1979 года собственность.

Согласно одному из сооснователей Setad, организация была создана с целью помощи бедным и ветеранам войны и должна была просуществовать всего два года.

Однако почти четверть века спустя Setad является бизнес-гигантом, владеющим недвижимостью, корпоративными акциями и другими активами. Хотя при организации действует благотворительный фонд, неясно, сколько денег идет на его развитие.

Под властью Хаменеи организация расширила корпоративные холдинги, скупая акции десятков иранских компаний, как частных, так и государственных, провозгласив целью создание конгломерата для ускорения роста экономики страны.

На протяжении многих лет верховный лидер, судьи и парламент издавали бюрократические эдикты и принимали судебные решения, расширяющие полномочия Setad.

“Никакая надзорная организация не может ставить под вопрос ее собственность”, — сказал Наги Махмуди, иранский адвокат, покинувший страну в 2010 году и ныне проживающий в Германии.

В июне министерство финансов США наложило санкции на Setad и ряд корпоративных холдингов организации, назвав ее “масштабной сетью передовых компаний, скрывающих активы от имени…руководства Ирана”.

Отмечается, что Администрация президента Ирана и министерство иностранных дел не отреагировали на просьбу прокомментировать исследование. Генеральный директор Setad по связям с общественностью Хамид Ваези в ответ на детальное описание исследования отправил по электронной почте письмо, в котором заявил, что представленная информация “далека от реальности и неверна”. Он также не стал вдаваться в детали.

Общие финансы Setad сложно вычислить из-за секретности счетов организации. Как предполагает Рейтер, речь идет о сумме примерно $95 миллиардов — недвижимость на $52 миллиарда и корпоративные холдинги на $43 миллиарда. Оценка базируется на анализе заявлений официальных лиц Setad, данных фондовой биржи Тегерана и вебсайтов компании, а также информации минфина США. Сумма почти на 40 процентов превышает общий объем экспорта нефти Ирана за 2012 год, который составил, согласно данным МВФ, $67,4 миллиарда.

Нет свидетельств того, что Хаменеи использует Setad для собственного обогащения. Однако организация дает ему огромную власть. С ее помощью Хаменеи имеет доступ к финансовым ресурсам, стоимость которых сравнима с богатством шаха — поддерживаемого Западом монарха, который был свергнут в 1979 году.

Отмечается также, что исследование показало, что наравне с политической и военной властью присутствует третий аспект авторитета Хаменеи — экономическая мощь. Доходы от Setad объясняют, почему верховный лидер Ирана не только держится у власти 24 года, но и обладает более широкими полномочиями, нежели его боготворимый предшественник. Setad обеспечивает Хаменеи финансовой возможностью действовать независимо от парламента и бюджета страны, избавляя аятоллу от утомительных внутриполитических распрей.

Фото — Голос Америки