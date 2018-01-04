«Подарок» от правительства: в Армении на 10-15% подорожали бензин, дизтопливо и заправочный газ

2018-ый год для армян начинается с подорожаний: с 1-го января на 10-15 процентов повысились цены на бензин, дизтопливо и заправочный газ для автомобилей. Об этом говорится в сообщении Радио Азатутюн.

Если около месяца назад, к примеру, бензин сорта Regular стоил 390 драмов, сегодня на ереванских бензозаправках литр продается за 430 драмов. Еще больше подорожало необходимое для сельчан дизтопливо — с 390 драмов стало 440. Больше всего подорожал заправочный газ: сегодня водители за кубометр сжатого газа платят уже 210-220 драмов, тогда как в конце прошлого года заправлялись за 180-190 драмов.

Реакцию водителей такси и микроавтобусов нетрудно было предугадать.

«Будет иметь очень плохое влияние», — в беседе с Радио Азатутюн сказал один из водителей: «Приведет к подорожанию всего».

В условиях продолжающегося повышения цен власти отказываются повышать пенсию и минимальную зарплату. В 2018-ом также они останутся на том же уровне.

В стране, руководимой Сержем Саргсяном, который многократно делал заявления о благосостоянии и как его результат — об Армении с 4 миллионами населения в 2040г, в последний раз минимальная зарплата повышалась два с половиной года назад — 1 июля 2015г, и по сей день продолжает оставаться той же — 55 тысяч драмов или почти 113 долларов США по сегодняшнему курсу.

Тогда как по последним данным Национальной статистической службы, в третьем квартале 2017г минимальная потребительская корзина составила 55 тысяч 591 драм, то есть больше, чем минимальная зарплата.

По словам экономиста Месропа Аракеляна, подорожания дизтоплива, бензина и заправочного газа для автомобилей окажут негативное влияние особенно на социально необеспеченный слой, став дополнительным грузом для потребителей:

«Подорожание газа обусловлено внедрением предусмотренного новым налоговым кодексом акцизного налога. В рамках акцизного налога впредь облагается налогом также продаваемый на автогазозаправках газ. Следовательно, в размере этого налога, в очередной раз мы становимся свидетелями того, что продавец дополнительные налоговые обязательства, даже более того, добавляет к цене. То есть, за это в конце концов платит конечный потребитель».

Согласно Аракеляну, никакое таможенное или налоговое изменение не лежит в основе подорожания бензина, вместо этого здесь мы имеем дело с фактическим монопольным рынком: «Я больше обусловлю это подорожанием международных цен в последние дни, однако, влиянию этого, к сожалению, мы становимся свидетелями в ту же минуту. Однако, очевидно, что запасы бензина в Армении для определенного периода есть. Стало быть, не так, что если сегодня дорожает на международном рынке, то через час в Армении цена на бензин должна быть повышена».

В Армении до 8 января нерабочие дни, и к моменту вчерашней публикации материала Радио Азатутюн не удалось получить комментарии из государственных органов.

Фото — Радио Азатутюн