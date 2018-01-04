«Коммерсант» утверждает, МО РФ опровергает сведения о потере 7 самолетов на российской авиабазе в Сирии

Под заголовком «Хмеймим попал под огонь» близкое к Кремлю издание «Коммерсант» вчера поздно вечером сообщило, что 31 декабря на авиабазе Хмеймим (сирийская провинция Латакия) произошло одно из самых серьезных происшествий за все два с лишним года проведения военно-воздушной операции России в Сирии. По данным издания, «в тот день авиабаза подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов, вследствие чего были уничтожены, как минимум, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Ранения могли получить более десяти военнослужащих».

Далее издание пишет: «О чрезвычайном происшествии на сирийской авиабазе Хмеймим “Ъ” стало известно из двух военно-дипломатических источников. Не углубляясь в детали, они сообщили, что боевики одной из террористических группировок обстреляли российский военный объект в Сирии, вследствие чего были фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда. Всего, по неофициальным данным, могли пострадать более десяти военнослужащих. В Минобороны РФ инцидент пока никак не комментировали: военные лишь официально подтвердили гибель двух летчиков, пилотировавших в тот день российский вертолет Ми-24. По версии Минобороны РФ, никакого огневого воздействия на вертолет не оказывалось — подвела сама техника. Инцидент в Хмеймиме можно считать одним из самых серьезных за все время проведения операции в Сирии».

Сегодня 4 января российское МО выступило с заявлением, в котором, подтвердив факт минометного обстрела авиабазы, тем не менее опровергли сведения о потере 7 самолетов. Как передает ТАСС, в заявлении МО говорится: «31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли».

При этом в оборонном ведомстве отметили, что информация об уничтожении боевиками семи самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии 31 декабря не соответствуют действительности. «Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим — фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме», — сказали в Минобороны.

Фото — ТАСС