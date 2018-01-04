Российский Альфа-банк уведомил оборонные компании об отказе в обслуживании из-за санкций

Как рассказал радиостанции «Эхо-Москвы» первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев, финансовая организация уведомила предприятия российского оборонного комплекса о том, что не будет их обслуживать из-за западных санкций. Об этом передает агентство РБК.

Сысуев уточнил, что банк не собирается разом порвать отношения с предприятиями оборонного комплекса. «Мы стараемся максимально сократить риски», — объяснил он.

29 декабря Forbes опубликовал интервью с основателем «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом. В нем бизнесмен сообщил, что на состояние российских банков влияют западные санкции. «Альфа-банк, например, обслуживал большое количество оборонных предприятий. Теперь это запрещено санкциями», — сказал он тогда. При этом Фридман уточнил, что оборонные предприятия в основном финансировались государством. «Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню», — сказал он.

В январе 2015 года Альфа-банк заявил о закрытии своего представительства в Нью-Йорке из-за введенных против России санкций. Объяснялось это запретом американским компаниям инвестировать в российские акции.

«В случае изменения ситуации мы всегда можем восстановить свое присутствие на американском континенте. Для этого не требуется долгого оформления лицензий», — заявил тогда РБК представитель Альфа-банка Леонид Игнат.