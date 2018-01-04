Чавушоглу обвинил лидеров США и Израиля в поддержке протестов в Иране

Турция обвинила президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в поддержке антиправительственных демонстраций в Иране. С такими обвинениями выступил в среду министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу с представителями турецких СМИ в Анкаре, передает агентство ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Türk.

«Демонстрации в Иране поддерживают лишь два человека — Трамп и Нетаньяху», — приводит слова главы МИД телеканал. По словам Чавушоглу, «стабильность в Иране является очень важной темой для Турции».

«Мы выступаем против вмешательства из вне в дела Ирана. Если руководство в Иране и сменится, то заниматься этим будет иранский народ. Мы очень позитивно расцениваем сделанные [президентом Ирана Хасаном] Роухани заявления. Необходимо избегать насилия и провокаций», — отметил он.

Ранее в среду обстановку в стране обсудили президенты Турции и Ирана Тайип Эрдоган и Хасан Роухани. В ходе телефонного разговора стороны выразили надежду, что демонстрации прекратятся в течение нескольких дней.