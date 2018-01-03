ЕС призывает Иран уважать свободу мирных собраний и мнения граждан

Европейский Союз внимательно следит за текущими демонстрациями в Иране, ростом насилия и недопустимой потерей человеческих жизней. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини, передает Европейская правда.

«Для ЕС права человека всегда были основной проблемой в наших отношениях с Ираном. Мирная демонстрация и свобода выражения мнений являются основными правами, которые применяются к каждой стране, и Иран не является исключением», — говорится в заявлении.

Могерини подчеркнула, что в ЕС ожидают, что все стороны воздержатся от насилия и гарантируют право на свободу выражения мнения. «Европейский Союз будет продолжать следить за ситуацией», — добавила она.

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