Никки Хейли: США намерены созвать экстренное заседание Совбеза ООН по вопросу событий в Иране

Голос Америки. Выступая во вторник на брифинге в ООН, постпред США Никки Хейли похвалила иранских демонстрантов за смелость и заявила, что протесты, отмеченные по всей стране, возникли стихийно и без участия каких-либо внешних сил.

Процитировав несколько лозунгов, опубликованных иранцами в соцсетях в поддержку протестующих, Хейли отвергла заявления иранских лидеров о том, что массовые выступления были организованы врагами Ирана.

«Мы все знаем, что это полная ерунда», сказала она. «Демонстрации возникли абсолютно спонтанно практически во всех городах Ирана. Это – четкая картина того, что после долгого угнетения народ восстал против своих диктаторов».

Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты намерены в ближайшие дни созвать экстренные сессии по Ирану в Совете безопасности в Нью-Йорке и Совете по правам человека в Женеве.

«Мы не должны молчать», сказала она. «Народ Ирана молит о свободе».

Фото — Голос Америки