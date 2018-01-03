Протесты в Иране и напряженное молчание Москвы

Голос Америки. Данила Гальперович. Россия пока еще находится в праздничном состоянии, обычно продолжающемся с новогодней ночи как минимум до Рождества по юлианскому календарю, а максимум — до «старого Нового Года». Возможно, именно этим объясняется крайне скупая реакция официальной Москвы на широкомасштабные протесты в Иране — стране, которая является союзницей России в поддержке режима Башара Асада в Сирии.

Российские СМИ 31 декабря распространили сообщение МИД России с рекомендацией россиянам, находящимся в Иране, «избегать мест массового скопления людей». В тексте ведомство дало понять, какое определение оно дает происходящему: «Вызванные социальным недовольством манифестации проходят на улицах крупных городов страны, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт. Имеют место столкновения протестующих с полицией».

На следующий день комментарий российского МИДа был столь же скупым и практически нейтральным: «Это внутреннее дело Ирана. Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития. Недопустимо внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку».

Впрочем, уже 2 января российское ведомство вернулось к привычной риторике, что проявилось в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на объявленное намерение постпреда США в ООН Никки Хейли созвать в ближайшие дни специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в связи с событиями в Иране.

«Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как «зачищался» Фергюсон» — написала Мария Захарова в своем аккаунте в сети Facebook.

Вместе с тем, пока российские официальные лица воздерживаются от прямых обвинений в адрес западных стран во влиянии на ситуацию в Иране. Однако, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в своем комментарии для РИА «Новости» 31 декабря утверждал, что другие страны, по его мнению, хотели бы дестабилизации в этой стране: «Конечно же, внешний фактор в иранских протестах присутствует, хотя пока и не доминирует. Полагаю, волна протестов вскоре утихнет, никакой революции не произойдет, но «смотр сил» состоялся. Тегерану нужно быть начеку, сознавая, что очень влиятельные силы мира заинтересованы в том, чтобы «арабская весна» продолжилась и «персидской». Если не сейчас и не завтра, так послезавтра».

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