Телефонный разговор Макрон-Роухани: призыв к «сдержанности и умиротворению»

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник выразил свою обеспокоенность в связи с беспорядками в Иране во время телефонного разговора с коллегой Хасаном Рoухани и призвал к «сдержанности и умиротворению», передает пресс-служба Елисейского дворца. Об этом передает Radio Farda — Персидская служба Радио Свобода.

Макрон поднял вопрос «числа жертв от демонстраций», и оба лидера также решили отложить визит министра иностранных дел Франции Жана-Ив Ле Дриана в Тегеран на этой неделе на более поздний срок, говорится в сообщении Елисейского дворца.

Офис Макрона также сообщил, что французский лидер подчеркнул, что «необходимо соблюдать основные права, включая свободу выражения и свободу демонстрации».

Роухани в свою очередь попросил Макрона принять меры против парижской иранской оппозиционной группы под названием «Моджахеддин-э-Хальк», которую он обвинил в разжигании недавних протестов.

«Мы критикуем тот факт, что у террористической группы есть база во Франции и действует против иранского народа … и мы ждем действий французского правительства против этой террористической группы», — сказал Роухани Макрону, согласно сообщению государственного телевидения Ирана.

Офис Макрона никак не комментировал этот вопрос, но подчеркнул, что оба лидера затронули ядерное соглашение 2015 года, заявив, что президент Франции хочет, чтобы состоялось его «строгое претворение под международным наблюдением», в то время как Роухани стремился «поддержать международное сообщество в защите этого соглашения и соблюдать взятые обязательства».

Radio Farda также напоминает, что генерал Расул Санайрад, заместитель главы мощной революционной гвардии Ирана по политическим вопросам, заявил во вторник, что Моджахеддин-э-хальк были проинструктированы правителями Саудовской Аравии и некоторыми европейскими государствами о «создании нестабильности» в Иране, сообщает информационное агентство «Тасним».

Фото — Radio Farda