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15:11 | Январь 3 2018

Трамп — Ким Чен Ыну: ядерная кнопка президента США «больше, мощнее и работает»

Трамп — Ким Чен Ыну: ядерная кнопка президента США «больше, мощнее и работает»

Радио Свобода. Президент США ответил на слова лидера Северной Кореи о «ядерной кнопке на столе». У себя в твиттере Дональд Трамп предложил «кому-то из представителей истощенного и измученного голодом режима» КНДР проинформировать Ким Чен Ына о том, что у американского президента тоже есть ядерная кнопка, только она больше, мощнее и работает.

Posted by Donald J. Trump on Dienstag, 2. Januar 2018

В своем новогоднем послании Ким Чен Ын заявил, что в 2017 году КНДР завершила создание национальных ядерных сил. Северокорейский лидер также напомнил, что его страна создала баллистическую ракету, способную поражать цели в континентальной части Соединенных Штатов. «На рабочем столе в моем кабинете есть ядерная кнопка», – подчеркнул Ким Чен Ын.

В конце декабря США расширили санкции в отношении КНДР. Совет Безопасности ООН следом ввел новые ограничительные меры в отношении Пхеньяна в ответ на ракетные испытания баллистической ракеты в ноябре.

Фото — Радио Свобода

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Рубрики: Международные

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