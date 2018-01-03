Иранист Артем Тоноян: в очередной раз мы стали свидетелем определенной дискредитации духовного лидера страны

О происходящих в Иране развитиях в эти дни было сказано многое, но есть вещи, о которых сказано не было:

1). В очередной раз мы стали свидетелем определенной дискредитации духовного лидера страны, поскольку на улицах были слышны скандирования «Смерть диктатору! Смерть Хаменеи!».

2). Акции протеста начались 28 декабря, за день которых духовный лидер ИРИ озвучил грубейшие слова в адрес экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, сказав: «Не может человек быть одно десятилетие самым важным в стране, а в следующем десятилетии объявить себя оппозиционным».

Причем, заявление делается на фоне брожений, происходящих до этого.

3). В вопросе дискредитации и ослабления института духовного лидера ИРИ Ахмадинежад играл и играет огромную роль. Нужно вспомнить также его отношения с Али Хаменеи в течение второго срока правления, его самовыдвижение на последних президентских выборах в ИРИ, тогда как от духовного лидера последовало настояние не выдвигаться.

4). Здесь также должны быть учтены амбиции со стороны Корпуса стражей исламской революции и его реальная сила, качество его отношений с духовным лидером и действующим правительством, проблемы, а также сравнительная оценка роли этой структуры в годы президентства Ахмадинежада и Роухани.

Вообще, за эти дни не говорилось о КСИР, однако, первые сообщения об этих акциях протеста появились именно в СМИ, покровительствуемых этой структурой.

Артем Тоноян, Кафедра иранистики ЕГУ