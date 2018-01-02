Иран: число погибших демонстрантов достигло по меньшей мере 20, погиб один полицейский

В Иране в ходе продолжающихся протестов погибли не менее 20 демонстрантов. Сегодня же информационные агентства сообщили о гибели одного полицейского. В Тегеране, по данным AFP, с субботы задержали более 450 человек, передает Радио Свобода.

Беспорядки в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были направлены против экономической политики Ирана и высокой стоимости жизни, затем участники протестов начали выражать недовольство правительством страны.

Cекретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани заявил, что за массовыми протестами в Иране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. По его мнению, именно эти страны руководят кампаниями в социальных сетях. Шамхани отметил, что порядка 27 процентов хештегов, направленных против Ирана, шли из Эр-Рияда.

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, комментируя протесты, заявил, что враги Ирана объединились, чтобы навредить властям страны.

31 декабря власти Ирана заблокировали в стране социальную сеть Instagram и мессенджер Telegram, объяснив свое решение тем, что блокировка нужна «для поддержания мира и безопасности граждан».

Президент Ирана Хасан Роухани осудил проявления насилия и повреждения общественной собственности, однако призвал правительство «создавать возможности для законной критики и протестов».

Фото — Радио Свобода