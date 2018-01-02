Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:02 | Январь 2 2018
14:02 | Январь 2 2018

Одна из ведущих американских газет USA Today объявила Россию новой «империей зла»

Одна из ведущих американских газет USA Today объявила Россию новой «империей зла»

Голос Америки. Одна из ведущих американских газет объявила Россию новой «империей зла», сославшись на агрессивные действия Москвы в отношении Грузии и Украины, военную интервенцию в Сирии и предполагаемое вмешательство на президентских выборах в США в 2016 году.

В редакционной статье, озаглавленной «Россия снова стала империей зла», газета USA Today напомнила, что в 1983 году президент США Рональд Рейган назвал Советский Союз «империей зла», предупредив об усилении глобальной угрозы, исходящей от СССР, и необходимости противостоять ей.

«История повторяется, – говорится в статье. – Россия сегодня – это бледная версия коммунистического режима, который окончательно распался в 1991 году. Однако российский президент Владимир Путин, не скрывающий своего раздражения этим крахом, стремится вернуть часть былой славы. Путинская стратегия снова сделать Россию великой является источником международного хаоса».

В качестве доказательств газета приводит вторжения России в соседнюю Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году, незаконную аннексию Крыма, российскую военную операцию в Сирии, где она «укрепиила позиции режима Башара Асада и совершала злодеяния».

USA Today также напомнила читателям, что ЦРУ, ФБР и АНБ пришли к выводу, что Путин отдавал распоряжение о проведении кибернетических и пропагандистских атак «с целью повлиять на президентские выборы в США в 2016 году и подорвать доверие к американскому демократическому процессу».

«Другие агрессивные действия России включают продажу оружия Талибану в Афганистане и нефти – Северной Корее», – указывает газета.

USA Today напоминает, что Рейган призвал своих слушателей в 1983 году «избегать соблазна… игнорировать факты истории и агрессивные порывы империи зла».

«Спустя 35 лет эти слова вновь заслуживают внимания», – резюмирует издание.

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Рубрики: Международные, Пресса

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