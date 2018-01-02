Франция: в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более тысячи автомашин, более 500 человек арестованы

В новогоднюю ночь во Франции сгорела 1031 машина, часть из них была подожжена хулиганами напрямую, часть загорелась из-за того, что огонь распространился с соседних транспортных средств. Об этом сообщается в отчете МВД Франции, передает агентство РБК.

В новогоднюю ночь во Франции 140 тыс. полицейских, солдат и пожарных занимались охраной порядка. «Как и в прошлые годы, определенное количество правонарушений было зафиксировано», — отметили во французской полиции.

В МВД Франции отметили, что количество сгоревших машин меньше, чем в 2012 году, когда сгорели 1193 машины, и меньше, чем 2013 году, когда сгорело 1067 машин. В то же время в прошлом году в новогоднюю ночь сгорело 935 машин.

За ночь полиция арестовала 510 человек (в прошлом году 454 человека). При этом были ранены восемь офицеров полиции и трое солдат. Большинство из них пострадали в ходе нападения группы агрессивных людей в Шампиньи-сюр-Марн, отметили в полиции.

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