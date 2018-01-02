Трамп обвинил Пакистан в «обмане и надувательстве»: «Они принимают наших руководителей за идиотов»

Радио Свобода. Президент США Дональд Трамп в своем первом в новом году твите обвинил некогда близкого американского союзника Пакистан в “обмане и надувательстве“.

“За последние 15 лет они получили от нас 33 миллиарда долларов, мы же ни получили от них ничего, кроме вранья; они принимают наших руководителей за идиотов“, написал Трамп.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018

Американский президент обвинил Исламабад в укрывательстве исламистских боевиков, с которыми США ведут войну в Афганистане, и обещал, что таким однобоким отношениям будет положен конец.

В ответ министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир-Хан написал в твиттере, что “его страна всегда была верным союзником США в борьбе с терроризмом, оказывая американским военным услуги связи, предоставляя в их распоряжение базы и делясь с ними разведдаными, однако американцы, со своей стороны, отблагодарили Пакистан только оскорблениями и недоверием“. Министр иностранных дел Асиф добавил, что Исламабад готов отчитаться публично за каждый цент, полученный от США.

В понедельник Белый дом сообщил, что не планирует передавать Пакистану 255 миллионов долларов по линии военной помощи, которые были утверждены еще в 2016 году. Администрация требует от Пакистана покончить с деятельностью на территории страны группировок, близких движению Талибан, таких, как “Сеть Хаккани“, но Исламабад утверждает, что и так делает в этом направлении максимум возможного.

Фото — Радио Свобода