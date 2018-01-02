Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:44 | Январь 2 2018
18:44 | Январь 2 2018

Трамп обвинил Пакистан в «обмане и надувательстве»: «Они принимают наших руководителей за идиотов»

Трамп обвинил Пакистан в «обмане и надувательстве»: «Они принимают наших руководителей за идиотов»

Радио Свобода. Президент США Дональд Трамп в своем первом в новом году твите обвинил некогда близкого американского союзника Пакистан в “обмане и надувательстве“.

“За последние 15 лет они получили от нас 33 миллиарда долларов, мы же ни получили от них ничего, кроме вранья; они принимают наших руководителей за идиотов“, написал Трамп.

Американский президент обвинил Исламабад в укрывательстве исламистских боевиков, с которыми США ведут войну в Афганистане, и обещал, что таким однобоким отношениям будет положен конец.

В ответ министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир-Хан написал в твиттере, что “его страна всегда была верным союзником США в борьбе с терроризмом, оказывая американским военным услуги связи, предоставляя в их распоряжение базы и делясь с ними разведдаными, однако американцы, со своей стороны, отблагодарили Пакистан только оскорблениями и недоверием“. Министр иностранных дел Асиф добавил, что Исламабад готов отчитаться публично за каждый цент, полученный от США.

В понедельник Белый дом сообщил, что не планирует передавать Пакистану 255 миллионов долларов по линии военной помощи, которые были утверждены еще в 2016 году. Администрация требует от Пакистана покончить с деятельностью на территории страны группировок, близких движению Талибан, таких, как “Сеть Хаккани“, но Исламабад утверждает, что и так делает в этом направлении максимум возможного.

Фото — Радио Свобода

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Рубрики: Международные

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