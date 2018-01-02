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16:57 | Январь 2 2018

Вице-президент США Майк Пенс поддержал протестующих в Иране

Вице-президент США Майк Пенс поддержал протестующих в Иране

Голос АмерикиМайк Пенс в своих первых твитах в 2018 году пообещал поддержку жителям Ирана, которые участвуют в акциях протеста против действий властей в нескольких регионах страны.

«Пока Дональд Трамп является президентом, а я – вице-президентом, Соединенные Штаты Америки не повторят постыдных ошибок нашего прошлого, когда некоторые стояли в стороне и игнорировали героическое сопротивление иранского народа, боровшегося против своего жестокого режима. Нарастающее сопротивление иранского народа дает сейчас надежду и веру всем, кто сражается за свободу и против тирании. Мы не должны и не оставим их в беде», – написал Пенс.

Белый дом ранее выразил «крайнюю обеспокоенность» сообщениями о гибели участников антиправительственных протестов, а президент Трамп осудил иранские власти за решение заблокировать социальные сети и заявил, что в Иране «настало время для перемен».

Иранское государственное телевидение сообщило в понедельник, что накануне в столкновениях погибли 10 человек. Беспорядки начались в четверг с относительно небольшой акции протеста в Мешхеде – втором по величине городе Ирана, который является главной базой противников президента Хасана Роухани.

Роухани, которого цитируют местные СМИ, признал, что иранцы имеют право на протест и критику его правительства, но заявил, что общественные волнения и уничтожение имущества неприемлемы.

По его словам, президент США Дональд Трамп «не имеет права» сочувствовать иранскому народу. Администрация Трампа считает правительство Ирана спонсором терроризма — Тегеран отвергает данные обвинения.

Тем временем министерство иностранных дел Израиля сообщило в понедельник, что визит вице-президента США Майка Пенса в Израиль, намеченный на 14 января, не значится в графике ведомства на предстоящий месяц.

«Визит [Пенса] не включен в наш список запланированных визитов высокопоставленных государственных деятелей на январь», — заявил официальный представитель министерства Эммануэль Нахшон.

Новая дата визита, по его словам, не известна. В Белом доме пока не прокомментировали данную информацию.

Пенс должен был посетить Израиль в декабре, но тогда визит был отменен в последний момент – по официальной причине, из-за судьбоносного для администрации Трампа голосования в Сенате законопроекта по налоговой реформе.

Однако данное решение многие связали с шумихой, поднявшейся в ближневосточном регионе, после принятого Трампом решения о признании Иерусалима столицей Израиля.

Палестинцы, возмущенные действиями Белого дома, отменили запланированную встречу с Пенсом.

Фото — Голос Америки

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Рубрики: Международные

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