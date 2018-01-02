Вице-президент США Майк Пенс поддержал протестующих в Иране

Голос Америки. Майк Пенс в своих первых твитах в 2018 году пообещал поддержку жителям Ирана, которые участвуют в акциях протеста против действий властей в нескольких регионах страны.

«Пока Дональд Трамп является президентом, а я – вице-президентом, Соединенные Штаты Америки не повторят постыдных ошибок нашего прошлого, когда некоторые стояли в стороне и игнорировали героическое сопротивление иранского народа, боровшегося против своего жестокого режима. Нарастающее сопротивление иранского народа дает сейчас надежду и веру всем, кто сражается за свободу и против тирании. Мы не должны и не оставим их в беде», – написал Пенс.

As long as @RealDonaldTrump is POTUS and I am VP, the United States of America will not repeat the shameful mistake of our past when others stood by and ignored the heroic resistance of the Iranian people as they fought against their brutal regime… (1/2) — Vice President Mike Pence (@VP) January 1, 2018

(2/2)…The bold and growing resistance of the Iranian people today gives hope and faith to all who struggle for freedom and against tyranny. We must not and we will not let them down. #IranProtests — Vice President Mike Pence (@VP) January 1, 2018

Белый дом ранее выразил «крайнюю обеспокоенность» сообщениями о гибели участников антиправительственных протестов, а президент Трамп осудил иранские власти за решение заблокировать социальные сети и заявил, что в Иране «настало время для перемен».

Иранское государственное телевидение сообщило в понедельник, что накануне в столкновениях погибли 10 человек. Беспорядки начались в четверг с относительно небольшой акции протеста в Мешхеде – втором по величине городе Ирана, который является главной базой противников президента Хасана Роухани.

Роухани, которого цитируют местные СМИ, признал, что иранцы имеют право на протест и критику его правительства, но заявил, что общественные волнения и уничтожение имущества неприемлемы.

По его словам, президент США Дональд Трамп «не имеет права» сочувствовать иранскому народу. Администрация Трампа считает правительство Ирана спонсором терроризма — Тегеран отвергает данные обвинения.

Тем временем министерство иностранных дел Израиля сообщило в понедельник, что визит вице-президента США Майка Пенса в Израиль, намеченный на 14 января, не значится в графике ведомства на предстоящий месяц.

«Визит [Пенса] не включен в наш список запланированных визитов высокопоставленных государственных деятелей на январь», — заявил официальный представитель министерства Эммануэль Нахшон.

Новая дата визита, по его словам, не известна. В Белом доме пока не прокомментировали данную информацию.

Пенс должен был посетить Израиль в декабре, но тогда визит был отменен в последний момент – по официальной причине, из-за судьбоносного для администрации Трампа голосования в Сенате законопроекта по налоговой реформе.

Однако данное решение многие связали с шумихой, поднявшейся в ближневосточном регионе, после принятого Трампом решения о признании Иерусалима столицей Израиля.

Палестинцы, возмущенные действиями Белого дома, отменили запланированную встречу с Пенсом.

Фото — Голос Америки