Вице-президент США Майк Пенс поддержал протестующих в Иране

Голос Америки. Майк Пенс в своих первых твитах в 2018 году пообещал поддержку жителям Ирана, которые участвуют в акциях протеста против действий властей в нескольких регионах страны.

«Пока Дональд Трамп является президентом, а я – вице-президентом, Соединенные Штаты Америки не повторят постыдных ошибок нашего прошлого, когда некоторые стояли в стороне и игнорировали героическое сопротивление иранского народа, боровшегося против своего жестокого режима. Нарастающее сопротивление иранского народа дает сейчас надежду и веру всем, кто сражается за свободу и против тирании. Мы не должны и не оставим их в беде», – написал Пенс.

As long as @RealDonaldTrump is POTUS and I am VP, the United States of America will not repeat the shameful mistake of our past when others stood by and ignored the heroic resistance of the Iranian people as they fought against their brutal regime… (1/2)

— Vice President Mike Pence (@VP) January 1, 2018