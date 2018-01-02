«Мир всем людям и всем народам земли!»: Послание Папы Римского на Всемирный день мира

Радио Ватикана. «Мир всем людям и всем народам земли!»: так начинается Послание Папы Франциска на Всемирный день мира 1 января 2018 года. Документ озаглавлен «Мигранты и беженцы: мужчины и женщины в поисках мира».

В первом же абзаце Святейшего Отца называет впечатляющие цифры феномена миграции: 250 миллионов мигрантов, из которых 22,5 миллиона – беженцы. Чтобы найти мир, на поиски которого они отправляются, «многие из них готовы рисковать жизнью, предпринимая во многих случаях длительное и опасное путешествие, терпеть трудности и страдания, преодолевать колючую проволоку и стены, воздвигнутые для того, чтобы держать их подальше от цели».

«В духе милосердия давайте обнимем всех, кто бегут от войны и голода, кто вынуждены оставлять свои земли из-за дискриминации, преследований, бедности и деградации окружающей среды», — призывает Папа. Он отмечает, что недостаточно открыть наши сердца чужим страданиям: предстоит сделать многое, чтобы наши братья и сестры могли жить в мире и безопасности. «Помощь другому требует конкретных действий, цепочки поддержки и доброжелательности, бдительной и понимающей заботы, ответственного управления новыми и сложными ситуациями, которые иногда прибавляются к другим, уже существующим многочисленным проблемам, а также к растущей нехватке ресурсов».

Во второй части послания Святейший Отец анализирует причины большого числа мигрантов и беженцев и цитирует слова святого Иоанна Павла II, сказанные еще накануне Великого Юбилея 2000 года. Папа Войтыла указывает на такие причины, как войны, конфликты, геноциды, этнические чистки. Все это вынуждает людей перемещаться как внутри своих стран, так и за их пределы. Однако, добавляет Папа Франциск, люди мигрируют и по другим причинам, и первая из них – здесь Папа цитирует Бенедикта XVI – это «желание лучшей жизни, во многих случаях сочетающееся со стремлением оставить позади безысходность в отношении будущего, которое невозможно построить». Люди перемещаются также с целью воссоединения семьи, поиска работы или чтобы получить образование: «Те, кто не могут пользоваться этими правами, не могут жить в мире», — пишет Папа Франциск.

Большинство мигрируют законными путями, однако некоторые выбирают другие способы, «прежде всего из-за отчаяния, когда родина не дает им ни безопасности, ни возможностей, а любой законный путь представляется неисполнимым, заблокированным или слишком медленным».

«Во многих принимающих странах, — констатирует Святейший Отец, — широко распространена риторика, преувеличивающая риски для национальной безопасности и расходы на прием новоприбывших, тем самым проявляется презрение к человеческому достоинству, которое необходимо признавать за всеми как за дочерьми и сынами Бога. Те, кто взращивают страх в отношении мигрантов, причем с политическими целями, не созидают мир, а сеют насилие, расовую дискриминацию и ксенофобию».

В третьей части Папа говорит о «созерцательном взгляде» на миграцию: «Мудрость веры питает этот взгляд, способный заметить, что все мы является частью единой семьи». При таком взгляде на мигрантов и беженцев мы понимаем, что «они прибывают не с пустыми руками: они привозят с собой заряд мужества, способностей, энергии и устремлений, помимо сокровищ родных культур, и таким образом обогащают жизнь принимающих народов».

В четвертой части послания Папа указывает на четыре вехи в ответе на вызов миграции: принимать, защищать, продвигать и интегрировать, — а в пятой части пишет о 20 пастырских предложениях, разработанных Отделом мигрантов и беженцев при Департаменте служения целостному развитию человека. В заключительной части Святейший Отец упоминает о святой Франческе Саверио Кабрини, которая посвятила свою жизнь мигрантам и стала их небесной покровительницей: «Пусть ее заступничеством Господь сподобит всех нас ощутить «плод правды в мире: он сеется у тех, которые хранят мир»» (ср. Иак 3,18).

Фото — Голос Америки