Берлин и Брюссель обеспокоены новыми жертвами в ходе протестов в Иране: заявления

Deutsche Welle. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) выразил озабоченность в связи с гибелью протестующих во время антиправительственных демонстраций в Иране и призвал руководство Исламской Республики уважать свободу митингов и собраний. Заявление немецкого политика распространила в понедельник, 1 января, пресс-служба германского МИДа.

«Я очень обеспокоен последними событиями в Иране, сообщениями о новых жертвах среди демонстрантов и многочисленных задержаниях», — подчеркнул Габриэль.

«Мы призываем иранское правительство уважать права протестующих на собрания и свободное и мирное выражение своих мнений», — добавил он. «После конфронтации прошедших дней» крайне важно воздержаться от насильственных действий, предупредил министр.

В Брюсселе в свою очередь сообщили, что находятся «в контакте с иранскими властями», и после официального заявления президента Роухани ожидают, что Тегеран гарантирует протестующим «право на мирные демонстрации и свободу мнений».

Новые протесты в Тегеране

Между тем, как сообщает агентство AFP, с наступлением темноты новые протесты вспыхнули в Тегеране. Митингующие вышли на улицы, несмотря на недавние заявления иранского президента Хасана Роухани, пообещавшего оказать сопротивление «мятежникам и правонарушителям».

Несмотря на то, что власти заблокировали в стране Instagram и Telegram и наложили ограничения на освещение событий в СМИ, в соцсетях появились сообщения о стягивании полицейских к центру Тегерана. Кроме того, на распространяемых кадрах видно, как протестующие передвигаются небольшими разрозненными группами и выкрикивают антиправительственные лозунги.

Возможные жертвы среди полиции

Между тем, как передало государственное иранское телевидение со ссылкой на представителя правоохранительных органов, один полицейский застрелен из винтовки, еще три получили ранения во время столкновений в Неджефабаде в центральном Иране. Подтверждения информации по другим источникам пока не поступало.

Массовые протесты начались в ряде иранских городов 28 декабря. Изначально они были направлены против экономической политики Тегерана и роста цен, затем участники акций начали выражать недовольство правительством страны.

В понедельник, 1 января, в ходе чрезвычайного заседания меджлиса — однопалатного парламента страны — иранский президент Хасан Роухани заявил, что к антиправительственным демонстрациям в Иране привело вмешательство третьих стран, в первую очередь Саудовской Аравии.

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