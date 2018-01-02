Эммануэль Макрон: нам нужно вернуть европейские амбиции

Радио Свобода. Франция не сможет достичь процветания без Европы. Об этом заявил в своем первом новогоднем обращении к нации президент страны Эммануэль Макрон. Он назвал наступивший 2018 год решающим в борьбе за европейское будущее.

По словам Макрона, экономический, социальный и научный потенциал позволит Евросоюзу выступать на международной арене наравне Китаем и США. При этом ЕС должен отстаивать свои собственные ценности, отметил французский президент.

Макрон также отметил, что Франция продолжит принимать беженцев и помогать им. Однако она не в состоянии принять всех и должна делать это по общим правилам, считает президент. В области внутренней политики Макрон пообещал продолжение реформ и призвал граждан к единству.

«Нам нужно вернуть европейские амбиции, чтобы стать более суверенной, единой и демократической Европой» — сказал Макрон.

Макрон стал самым молодым президентом Франции после победы на выборах в мае 2017 года. На момент инаугурации ему было 39 лет. Главным соперником Макрона на выборах была лидер праворадикальной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Она выступала против углубления евроинтеграции.

Фото — Радио Свобода