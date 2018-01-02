Уверен Альберт Закарян – мастер, создающий народные инструменты.

– Господин Закарян, какой был изготовленный Вами первый инструмент?

– С грустью вспоминаю про это, поскольку изготовил первый инструмент из того, что было под рукой: пила, напильник, тесло и даже нож — получился тар.

– Вы были довольны свое первой работой?

– Получилось очень грубо, безвкусно, но прикрепив струны, я сыграл, инструмент издавал очень интересный звук.

— А Вы сами играли на каком-либо инструменте?

– Я сам играл на таре до того, как меня призвали в армию, после армии я больше не играл.

– Какой инструмент сложнее изготавливать?

– Все инструменты, мастер должен уметь создавать правильный звук того или иного инструмента, и это осложняет процесс. Чисто физически, труднее изготавливать тар, нужно из большого пня получить маленький инструмент — по принципу создания скульптуры.

– Какие инструменты сейчас более востребованы?

– Сегодня в основном спрос формируют директоры музыкальных школ и училищ, поскольку из-за нехватки инструментов дети не поступают в музыкальные школы, поэтому и школы хотят иметь свои собственные музыкальные инструменты, чтобы ученикам было легче учиться.

– На Ваш взгляд, есть ли интерес у молодого поколения к народным инструментам.

– К сожалению, я вижу регресс, дети имеют способности, но родители затрудняются с приобретением инструментов. Сейчас на эстраде представлен только дудук, из народных востребован только этот инструмент.

Беседу вела Арпи ПЕТРОСЯН

Газета «Аравот»

28.12.2017г